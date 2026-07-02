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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (16:53 IST)

Helen of Sparta: മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചു; യുട്യൂബർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്‌ക്കെതിരെ കേസ്

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്ന ഇൻഫ്‌ളുവൻസർ എന്ന നിലയിലും ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്

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Publish: Thu, 2 Jul 2026 (16:53 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (16:57 IST)
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Helen of Sparta

കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചതിന് യൂട്യൂബർ ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ടയ്‌ക്കെതിരെ കേസ്. പെരുമ്പള സ്വദേശി ധന്യ എസ് രാജേഷ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട എന്ന ചാനൽ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മനുഷ്യജീവന് അപകടമുണ്ടാക്കുംവിധം പ്രതി വാഹനവുമായി കടന്നു കളഞ്ഞെന്ന് എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
 
Who is Helen of Sparta ?
 
ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോകളിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ധന്യ, പിന്നീട് യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തി. ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം സ്വന്തം പേരിലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ച ധന്യ, ലൈഫ്സ്‌റ്റൈൽ വീഡിയോകൾ, സോഷ്യൽ വിഷയങ്ങളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾ, സെലിബ്രിറ്റി ട്രെൻഡുകൾ, വ്‌ലോഗുകൾ, റിയാക്ഷൻ വീഡിയോകൾ എന്നിവയിലൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. മോഡലിംഗിലും അവതരണ രംഗത്തും അവർ സജീവമാണ്. രണ്ട് ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
 
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയുന്ന ഇൻഫ്‌ളുവൻസർ എന്ന നിലയിലും ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ട്രെൻഡിങ് വിഷയങ്ങളിലും യൂട്യൂബ് വിവാദങ്ങളിലുമുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. അനുകൂലികളും വിമർശകരും ഒരുപോലെ ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ധന്യ.
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