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രാജ്യപുരോഗതിക്ക് ടാക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റുമാരുടെ പങ്ക് നിര്ണായകം: മന്ത്രി എം ലിജു
തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ടാക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റുമാരുടെയും പ്രാക്ടീഷണര്മാരുടെയും സേവനം നിര്ണായകമാണെന്ന് സഹകരണ, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ലിജു പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടിയുടെ ഒമ്പത് വര്ഷങ്ങള്: പ്രത്യാശയും പ്രതിബന്ധങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തില് ടാക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റ്സ് ആന്ഡ് പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് അസോസിയേഷന് കേരള സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
ടി സി പി എകെയുടെ സേവനം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് ഒരു സംസ്കാരമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഒരു രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കില് ആവശ്യമായ നികുതി സമാഹരണം അനിവാര്യമാണെങ്കിലും, അത് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാകരുതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചിത്രശലഭം പൂവില് നിന്ന് തേന് നുകരുന്നതുപോലെ സൗമ്യവും ജനസൗഹൃദവുമായിരിക്കണം നികുതി സമാഹരണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മന്മോഹന് സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തില് രാജ്യത്തെ നികുതി ഘടനയില് സമൂലമായ മാറ്റങ്ങള് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ വികസനത്തിനും സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കും ആവശ്യമായ നികുതി സമാഹരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജിഎസ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടി സി പി എ കെയുടെ നവീകരിച്ച വെബ്സൈറ്റും ചടങ്ങില് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.