ശ്രീനു എസ്|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഏപ്രില് 2026 (11:02 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കൊടും ചൂട്. ഒരാള് മരിച്ചു. കുട്ടികളടക്കം നിരവധി പേര്ക്ക് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റു. കൊല്ലം, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് ഇന്ത്യന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
കണ്ണൂരിലെ പള്ളിപ്പൊയില് സ്വദേശിയായ എം.വി. സനല്കുമാര് എന്ന 37 വയസ്സുകാരനാണ് ചൂടേറ്റു മരിച്ചത്. ദുബായില് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം വോട്ടുചെയ്യാനാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിയോടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ കിണര് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് പുലര്ച്ചെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് വച്ചാണ് മരിച്ചത്. മലപ്പുറം ജില്ലയില് മുറ്റത്ത് കളിക്കുന്നതിനിടെ മൂന്ന് കുട്ടികള്ക്ക് സൂര്യതാപമേറ്റു. പരിക്കേറ്റവര് സഹോദരങ്ങളായ മൃദുല് കൃഷ്ണ (5), മല്ഹാര് (3), ഇസ ജോണ് (4) എന്നിവര്ക്കാണ്. ഇവര്ക്ക് പുറംഭാഗത്തും കൈകളിലും പൊള്ളലേറ്റു. കുട്ടികള്ക്ക് ചികിത്സ നല്കി.
കൂത്താട്ടുകുളത്തെ ഒരു തടി മില്ലില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒഡീഷയില് നിന്നുള്ള അന്തര്സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായ പാണ്ഡവ ബൈരായ് (27) നും കൈകളിലും കഴുത്തിലും സൂര്യതാപമേറ്റ് ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. കോഴിക്കോട്ട് അനില എന്ന അംഗന്വാടി അധ്യാപികയുടെ ഇടതുകൈയിലും
പൊള്ളലേറ്റു. താപനില 40ത്ഥഇ കടന്നതിനാല് ഉഷ്ണതരംഗ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ അവസ്ഥ രണ്ട് ദിവസം കൂടി തുടര്ന്നാല് അത് ഉഷ്ണതരംഗമായി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടും. സംസ്ഥാനമെമ്പാടും കര്ശനമായ മുന്കരുതലുകള് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.