'മറ്റ് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ത്ഥികളെപ്പോലെ വിദേശ മെഡിക്കല് ബിരുദധാരികള്ക്കും സ്റ്റൈപ്പന്ഡിന് അര്ഹതയുണ്ട്': പുതിയ ഉത്തരവുമായി കേരള ഹൈക്കോടതി
കൊച്ചി: വിദേശത്ത് വൈദ്യപഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി (FMG) രാജ്യത്ത് ഇന്റേണ്ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്മാരില് നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. മറ്റ് മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ത്ഥികളെപ്പോലെ ഇവര്ക്കും സ്റ്റൈപ്പന്ഡിന് അര്ഹതയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടു. തിരുവനന്തപുരം കീഴ്താറ്റിങ്ങല് സ്വദേശിയായ എസ്. മുരുകന് നല്കിയ ഹര്ജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന് തോമസ് ഉത്തരവിട്ടത്.
റഷ്യയില് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ഹര്ജിക്കാരന് തിരുവനന്തപുരം ജനറല് ആശുപത്രിയിലാണ് ഇന്റേണ്ഷിപ്പ് ചെയ്തത്. സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ഫീസ് അടയ്ക്കണമെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇന്റേണ്ഷിപ്പ് കാലയളവില് സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. 2022 മെയ് 19-ലെ നാഷണല് മെഡിക്കല് കമ്മീഷന് സര്ക്കുലര് പ്രകാരം ഇന്റേണ്ഷിപ്പിന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിദേശത്ത് പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയവര്ക്ക് നിര്ബന്ധിത റോട്ടറി മെഡിക്കല് ഇന്റേണ്ഷിപ്പ് (CRMI) കാലയളവില് സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് നല്കാന് സര്ക്കാര് ബാധ്യസ്ഥമാണ്.
ഹര്ജിക്കാരനില് നിന്ന് ഫീസ് ഒന്നും ഈടാക്കാതെ ഇന്റേണ്ഷിപ്പ് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉടന് തന്നെ നല്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷ ലഭിച്ച് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് കുടിശ്ശിക ഉള്പ്പെടെയുള്ള സ്റ്റൈപ്പന്ഡ് തുക നല്കുകയും വേണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.