ട്രെയിനില് മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള റെയില്വേയുടെ അധികാരം ശരിവച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി
ലഹരിയിലായ യാത്രക്കാരെ ട്രെയിനുകളില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള റെയില്വേയുടെ അധികാരം കേരള ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. ലഹരിയിലാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ ട്രെയിനുകളില് നിന്നോ റെയില്വേ പരിസരത്ത് നിന്നോ നീക്കം ചെയ്യാന് റെയില്വേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കുന്ന റെയില്വേ നിയമത്തിലെ 145(a) വകുപ്പ് ഏകപക്ഷീയമോ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമോ അല്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൊതു ക്രമസമാധാനം, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ, സഹയാത്രികരുടെ സൗകര്യം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയെന്നും ലഹരി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച സംശയം തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള് റെയില്വേ ബോര്ഡ് മാര്ഗ്ഗരേഖകളില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഒരു ടൂര് ആന്ഡ് ട്രാവല് കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ കെ.എന്. ശാസ്ത്രി സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യന് തോമസ്. ഭരണഘടനയുടെ 14 (നിയമത്തിനു മുന്നില് തുല്യത), 19 (അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം), 21 (ജീവിക്കാനും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം) എന്നീ അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹര്ജി. 'ലഹരിയിലുള്ള അവസ്ഥ' (state of intoxication) എന്നതിന് കൃത്യമായ നിര്വചനം നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഇത് റെയില്വേ അധികൃതര്ക്ക് അമിതമായ വിവേചനാധികാരം നല്കാന് ഇടയാക്കുമെന്നും ഹര്ജിക്കാരന് വാദിച്ചു.'യാത്രക്കാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തില് രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് പകരം ബ്രീത്ത് അനലൈസര് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ റെയില്വേ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിശോധന നടത്താന് സാധിക്കൂ,' എന്ന് ജൂലൈ 29-ലെ ഉത്തരവില് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. രക്തപരിശോധനയ്ക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം സമയമെടുത്തേക്കാം എന്നതിനാല് അത്തരമൊരു പരിശോധന നിര്ബന്ധമാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ട്രെയിനുകളിലും റെയില്വേ പരിസരങ്ങളിലും മദ്യപിച്ച യാത്രക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സതേണ് റെയില്വേ പ്രത്യേക പരിശോധനാ പരിപാടി ആരംഭിച്ചതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമവാര്ത്തകള് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ഈ കേസ് ഉണ്ടായത്. 'മദ്യലഹരിയിലുള്ള അവസ്ഥ' (state of intoxication) എന്നതിന് കൃത്യമായ നിയമപരമായ നിര്വചനം ഇല്ലാത്തതിനാല് മദ്യം കഴിച്ചുവെന്ന കാരണത്താല് മാത്രം യാത്രക്കാരെ മദ്യലഹരിയിലുള്ളവരായി കണക്കാക്കി നടപടിയെടുക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക ഹര്ജിക്കാരന് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.