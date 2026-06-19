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  4. Divya S Iyer's forged signature used
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (08:41 IST)

300 കോടി രൂപയുടെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ തട്ടിപ്പ്: ദിവ്യ എസ് അയ്യരുടെ വ്യാജ ഒപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു, മലപ്പുറം സ്വദേശി ഒളിവില്‍

Vizhinjam Port
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (08:41 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (08:43 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പേരില്‍ വ്യാജ രേഖകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് 300 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. വിഴിഞ്ഞം സീപോര്‍ട്ട് ലിമിറ്റഡ് സിഇഒയുടെ പരാതിയില്‍ മലപ്പുറം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി പി.ടി. സല്‍മാനുല്‍ ഫാരിസിനെതിരെ തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രതി ഇപ്പോള്‍ ഒളിവിലാണ്. വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ പേരില്‍ പണമടച്ചവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സിറ്റി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
 
വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 300 കോടി രൂപയുടെ കണ്ടെയ്‌നര്‍ ട്രാന്‍സ്ഷിപ്പ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയുടെ ടെന്‍ഡര്‍ താന്‍ നേടിയെന്നും അത് സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്ന പദ്ധതിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് പ്രതി നിരവധി നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്തതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. നിക്ഷേപകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താന്‍ വ്യാജ രേഖകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. വ്യാജ രേഖകളില്‍ വിഐഎസ്എല്ലിന്റെ മുന്‍ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ ദിവ്യ എസ് അയ്യറുടെ വ്യാജ ഒപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. കൊച്ചിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സിനിമാ നടിയും ഇരകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. 
 
വ്യാജ രേഖകളില്‍ ചിലത് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു.ജൂണ്‍ 5 ന് തമ്പാനൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ പരാതി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷം മാത്രമേ തട്ടിപ്പിന്റെ പൂര്‍ണ്ണ വിവരങ്ങളും ആകെ ഇരകളുടെ എണ്ണവും വ്യക്തമാകൂ എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പില്‍ വലിയൊരു സംഘം ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സംശയിക്കുന്നു. വ്യാജ രേഖകള്‍ തയ്യാറാക്കാന്‍ സഹായിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. വികസന പദ്ധതികളുടെ പേരില്‍ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകള്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസ് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു.
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ശ്രീനു എസ്
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