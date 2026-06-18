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ബുള്ളറ്റിനില് കൊലപാതകക്കേസ് പ്രതിയുടെ ചിത്രം; ഒടുവില് തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് പിഎസ്സി
തിരുവനന്തപുരത്ത്: കൊലപാതകക്കേസ് പ്രതിയുടെ ചിത്രം ബുള്ളറ്റിനില് നല്കിയതില് തെറ്റുണ്ടെന്ന് പബ്ലിക് സര്വീസ് കമ്മീഷന് (പി.എസ്.സി) സമ്മതിച്ചു. ഷുഹൈബ് വധക്കേസിലെ പ്രതിയും മുന് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനുമായ ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ ചിത്രം തെറ്റായി ബുള്ളറ്റിനില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മെയ് 15 ന് പിഎസ്സി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബുള്ളറ്റിനിന്റെ അവസാന പേജിലെ കുറിപ്പിലാണ് ഗുരുതരമായ തെറ്റ് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടത്.
49-ാമത് കേരള ഫിലിം ക്രിട്ടിക്സ് അവാര്ഡുകളുടെ വിവരണത്തില് മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് നേടിയ രാജേഷ് തില്ലങ്കേരിക്ക് പകരം ആകാശ് തില്ലങ്കേരിയുടെ ചിത്രമാണ് പിഎസ്സി നല്കിയത്. ഉണ്ണി കെ ആര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'എ പ്രഗ്നന്റ് വിഡോ' എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതിയതിനാണ് രാജേഷിന് അവാര്ഡ് ലഭിച്ചത്. അതേസമയം തെറ്റ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പിഎസ്സി വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നല്കിയിട്ടില്ല.
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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു നുണയും പൊളിഞ്ഞു; പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്മാറിയതായി കേന്ദ്രവും
പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ മറ്റൊരു നുണ കൂടി പൊളിഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഭിന്നശേഷി അധ്യാപകരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.