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ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം: സര്ക്കാരിന് തിരിച്ചടി, ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോ. കെ.ജെ. റീനയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉത്തരവ് തിരുവനന്തപുരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല് സ്റ്റേ ചെയ്തു. നീതി നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡോ. റീന നല്കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്ത്തിച്ചതിന് ഡോ. റീണയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
സര്ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെയാണ് ഡോ. റീന പ്രവര്ത്തിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു. എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അവരെ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത്. ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.
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മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറ്റൊരു നുണയും പൊളിഞ്ഞു; പിഎം ശ്രീയിൽ നിന്ന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പിന്മാറിയതായി കേന്ദ്രവും
പിഎം ശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശന്റെ മറ്റൊരു നുണ കൂടി പൊളിഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഭിന്നശേഷി അധ്യാപകരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.