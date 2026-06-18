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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 18 June 2026 (19:29 IST)

ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം: സര്‍ക്കാരിന് തിരിച്ചടി, ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തു

Team VD Satheesan, K Muraleedharan, Health Minister, Kerala Politics,Kerala News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 18 Jun 2026 (19:29 IST) Updated: Thu, 18 Jun 2026 (19:31 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഡോ. കെ.ജെ. റീനയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ഉത്തരവ് തിരുവനന്തപുരം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തു. നീതി നിഷേധിക്കുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡോ. റീന നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന് ഡോ. റീണയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
 
സര്‍ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെയാണ് ഡോ. റീന പ്രവര്‍ത്തിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആരോപിച്ചു. എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അവരെ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത്. ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥലംമാറ്റം വലിയ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.
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ശ്രീനു എസ്
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