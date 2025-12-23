അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 23 ഡിസംബര് 2025 (16:13 IST)
പ്രശസ്ത നടന് ദിലീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെയും വിവാദങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില് നടന്ന
മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടിങ്ങിനെതിരെ പരാതിയുമായി ദിലീപിന്റെ സഹോദരി . സ്വകാര്യത
ലംഘിക്കുന്ന തരത്തില് മാധ്യമങ്ങള് ഡ്രോണ് ഉപയോഗിച്ച് ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയെന്നാരോപിച്ച് പ്രമുഖ വാര്ത്താ ചാനലുകള്ക്കും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്കും എതിരെയാണ് ദിലീപിന്റെ സഹോദരി എസ് ജയലക്ഷ്മി സുരാജ് പരാതി നല്കിയത്. ആലുവ സ്റ്റേഷന് എസ്എച്ച്ഒയ്ക്കാണ് പരാതി നല്കിയത്.
കേസുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഉള്പ്പെടുത്തി ദൃശ്യങ്ങള് ശേഖരിക്കുകയും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്പ്പടെയുള്ളവരുടെ അന്തസ്സിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ദോഷം വരുത്തിയെന്നും അതിനാല് തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഡ്രോണുകള്,മെമ്മറി കാര്ഡുകള്,സ്റ്റോറേജ് ഡവൈസുകള്, അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നുമാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്.
നടിയെ അക്രമിച്ച കേസിന്റെ വിധി പറയുന്ന ദിവസം ദിലീപ് വീടുവിട്ട് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള് മാധ്യമങ്ങള് ഡ്രോണ് ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.