ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
ശങ്കരദാസിന്റെ അസുഖം എന്താണ്? ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണ കവര്‍ച്ച കേസില്‍ വിമര്‍ശനവുമായി കോടതി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (19:56 IST)
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്‍ണ മോഷണ കേസില്‍ മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗം കെ.പി. ശങ്കരദാസിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. ശങ്കരദാസിന്റെ അസുഖമെന്താണെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. എന്തെങ്കിലും അസുഖത്തിന് ചികിത്സയിലാണോ അദ്ദേഹം? ജയിലിലായിരിക്കുമ്പോള്‍ ചികിത്സ തുടരാനാകുമോ? തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങള്‍ കോടതി ഉന്നയിച്ചു. പരിശോധന നടത്താന്‍ ഒരു മെഡിക്കല്‍ ബോര്‍ഡ് രൂപീകരിക്കണമെന്നും അതിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് മുദ്രവച്ച കവറില്‍ സമര്‍പ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ശങ്കരദാസ് ഇപ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ശങ്കരദാസിനെ 14 ദിവസത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിയാണ് പോലീസ് ശങ്കരദാസിനെ റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

ശങ്കരദാസിന്റെ അറിവോടെയാണ് സ്വര്‍ണ്ണത്തകിട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് നല്‍കിയതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളിലും ശങ്കരദാസ് ഒപ്പിട്ടു. സ്വര്‍ണ്ണമോഷണത്തിന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും സംയുക്തമായി ഉത്തരവാദിയാണെന്നും എസ്ഐടി പറയുന്നു. നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ പത്മകുമാറിന്റെ മൊഴിയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ ശങ്കരദാസിലേക്ക് നയിച്ചത്. കേസിലെ പതിനൊന്നാം പ്രതിയാണ് ശങ്കരദാസ്.

അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ വൈകിയതിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ കോടതി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ശങ്കരദാസ് ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്പി ശശിധരന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തി ശങ്കരദാസിനെ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.


