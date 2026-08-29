ജയന്തി ചടങ്ങിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു; ഡിസിസി അംഗത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നാരോപിച്ച് ഡിസിസി അംഗം ചെന്തി അനില് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ചെമ്പഴന്തിയിലെ ജയന്തി സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുക്കാന് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം നടന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ചെന്തിയിലെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി സമ്മേളനത്തില് പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സതീശന്റെ വാഹനം ആ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായ അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം തടഞ്ഞുനിര്ത്തുകയായിരുന്നു.
പ്രവര്ത്തകര് വാഹനം തടഞ്ഞതിനെത്തുടര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വാഹനത്തില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. അനിലും മറ്റുള്ളവരും സതീശനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്. തുടര്ന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഇടപെട്ട് അനിലിനെയും കൂട്ടാളികളെയും അവിടെനിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു.