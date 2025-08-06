സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ബുധന്, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (19:25 IST)
ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥികളെയും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും ജാതിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചതിന് പ്രധാനാധ്യാപികയ്ക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതായി പോലീസ്. പരാതിക്കാരായ കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ ഒമ്പത് വിദ്യാര്ത്ഥികള് മാത്രമുള്ള എയ്ഡഡ് ലോവര് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപികയാണ് ഗ്രേസി. രക്ഷിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില്, സ്ഥാപനത്തിലെ ഏക സ്ഥിരം അധ്യാപികയാണ് ഗ്രേസി, പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളിലെ കുട്ടികള്ക്കെതിരെ ഇവര് ജാതീയമായ അധിക്ഷേപങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നു.
എല്പി സ്കൂളില് ഒമ്പത് കുട്ടികള് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഈ പ്രത്യേക അധ്യാപകനും മറ്റ് മൂന്ന് കരാര് ജീവനക്കാരുമാണ് ഏക സ്റ്റാഫ്. സ്കൂളിലെ ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാര്ത്ഥികളും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില് പെട്ടവരാണന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു.ക്ലാസ് സമയത്ത് ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് കുട്ടികളെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ച് വിളിക്കുകയും അവരുടെ നിറത്തെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് മാതാപിതാക്കള് അവകാശപ്പെട്ടു.
കുട്ടികളെ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവം മാതാപിതാക്കള് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോള്, അവര് ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തി തങ്ങളെയും അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന് മാതാപിതാക്കള് പറഞ്ഞു. എസ്സി/എസ്ടി (അതിക്രമങ്ങള് തടയല്) നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ ആരോപണങ്ങളുടെ സത്യാവസ്ഥ കായംകുളം ഡിവൈഎസ്പി നിലവില് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.