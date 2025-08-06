രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (17:26 IST)
ലഹരിമരുന്ന് കേസില് പൊലീസ് പിടികൂടിയ പ്രതി സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് ചാടിപ്പോയത് ഭാര്യയുടെ സഹായത്തോടെ. കൊല്ലം കിളികൊല്ലൂര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെയാണ് നാടകീയ സംഭവങ്ങള്.
ലഹരിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരുതല് തടങ്കലിനു വേണ്ടിയാണ് അജു മന്സൂര് എന്ന പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഈ പ്രതിയെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. കരുതല് തടങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോമുകളില് ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് പ്രതി ഇറങ്ങിയോടി.
ഈ സമയത്ത് അജുവിന്റെ ഭാര്യ ബിന്ഷി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു പുറത്ത് കാത്തുനില്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബിന്ഷിയുടെ സ്കൂട്ടറില് കയറിയാണ് അജു രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബിന്ഷിയെയും നേരത്തെ ലഹരിമരുന്ന് കേസില് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരെയും കണ്ടെത്താന് പൊലീസ് ഊര്ജിതമായി തിരച്ചില് നടത്തുകയാണ്.