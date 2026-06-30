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ട്രോളിംഗ് നിരോധനം: മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കും അനുബന്ധ തൊഴിലാളികള്ക്കും 52 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യ റേഷന്
നിലവിലെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനകാലത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്ന യന്ത്രവത്കൃത മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളിലെ തൊഴിലാളികള്, പീലിംഗ് തൊഴിലാളികള്, മത്സ്യമേഖലയിലെ അനുബന്ധ തൊഴിലാളികള് എന്നിവര്ക്ക് 52 ദിവസത്തേക്ക് സൗജന്യ റേഷന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നല്കി.
ട്രോളിംഗ് നിരോധനകാലത്ത് വരുമാനം നഷ്ടപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികള്ക്ക് ആശ്വാസം നല്കുക, സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരുടെ ചൂഷണത്തില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുക, മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്ക്ക് പോഷകാഹാര പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങള്.
മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖവകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന തുക പ്രകാരം പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.