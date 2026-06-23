അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- നിപ പ്രതിരോധം: ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു: ആരോഗ്യപ്രവർത്തക ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവ്; രോഗി വെന്റിലേറ്ററിൽ തുടരുന്നു
- ആരോഗ്യമന്ത്രി കോഴിക്കോട്; തീരുമാനം പിണറായിയുടെ വിമർശനത്തിനു പിന്നാലെ
- കോഴിക്കോട് നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച 43കാരന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു; സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് 77 പേര്
- നിപ്പ രോഗി പ്രത്യേക ഐസലേഷന് വാര്ഡില്; കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജില് നിയന്ത്രണം
- Rain Holiday: മൂന്ന് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു നാളെ അവധി
ഖത്തറിലെ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ മലയാളി യുവാവും മരിച്ചു
ദോഹ: ഖത്തറിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രകൃതിവാതക പ്ലാന്റിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തില് മരിച്ചവരില് ഒരു മലയാളിയും. കോഴിക്കോട് നാദാപുരം പുറമേരി സ്വദേശി അര്ജുന് (30) ആണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപകടത്തില് അര്ജുന് ഉള്പ്പെടെ 12 ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു പാകിസ്ഥാന് പൗരനും മരിച്ചു. 66 പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
റാസ് ലഫാന് വ്യാവസായിക മേഖലയില് ഞായറാഴ്ച സ്ഫോടനവും തീപിടുത്തവും ഉണ്ടായി. യുഎസ്-ഇറാന് യുദ്ധത്തെത്തുടര്ന്ന് അടച്ചിട്ട പ്ലാന്റ് പ്രവര്ത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ബര്സാന് ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്കിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും ഇത് ആക്രമണമല്ലെന്നും ഖത്തര് പറഞ്ഞു. വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത് വാതക ചോര്ച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.