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  4. A Malayali youth from Kozhikode also died in the explosion at a gas plant in Qatar
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Tuesday, 23 June 2026 (18:06 IST)

ഖത്തറിലെ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ മലയാളി യുവാവും മരിച്ചു

Iran attack, Missile attack,Israel drone factory,West asia crisis
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (18:06 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (18:09 IST)
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ദോഹ: ഖത്തറിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രകൃതിവാതക പ്ലാന്റിലുണ്ടായ സ്‌ഫോടനത്തില്‍ മരിച്ചവരില്‍ ഒരു മലയാളിയും. കോഴിക്കോട് നാദാപുരം പുറമേരി സ്വദേശി അര്‍ജുന്‍ (30) ആണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍ അര്‍ജുന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 12 ഇന്ത്യക്കാരും ഒരു പാകിസ്ഥാന്‍ പൗരനും മരിച്ചു. 66 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു.
 
റാസ് ലഫാന്‍ വ്യാവസായിക മേഖലയില്‍ ഞായറാഴ്ച സ്‌ഫോടനവും തീപിടുത്തവും ഉണ്ടായി. യുഎസ്-ഇറാന്‍ യുദ്ധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട പ്ലാന്റ് പ്രവര്‍ത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ബര്‍സാന്‍ ഗ്യാസ് വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് സ്‌ഫോടനം ഉണ്ടായത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചതെന്നും ഇത് ആക്രമണമല്ലെന്നും ഖത്തര്‍ പറഞ്ഞു. വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത് വാതക ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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