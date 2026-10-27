കേരളത്തില് നവംബര് 3 മുതല് ബസ് സമരം: അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് സര്വീസുകള് നിര്ത്തിവെക്കുമെന്ന് സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം: ആറ് ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സംയുക്ത സമിതി അനിശ്ചിതകാല സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് നവംബര് 3 മുതല് കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ബസ് സര്വീസുകള് തടസ്സപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയദര്ശിനി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ടങ്ങള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുന്നതില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് ആരോപിച്ചു.
പാലക്കാട് ചേര്ന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഒക്ടോബര് 16-ന് നടത്താന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പണിമുടക്കിനെക്കുറിച്ച് സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അനുകൂലമായ പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടനകള് വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കില് സര്വീസുകള് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് നിര്ത്തിവെക്കുമെന്ന് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. സമരം നടപ്പിലായാല് ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, ദൈനംദിന യാത്രകള് എന്നിവയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ബസുകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന യാത്രക്കാര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.