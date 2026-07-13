അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ആര് സുഗതന് ജയിലില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി
- ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി 'കായ്സെമി'; ടെക്നോപ്പാർക്കിലെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
- യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നതോടെ അങ്കണവാടി പോഷകാഹാര പദ്ധതിയും പ്രതിസന്ധിയിൽ
- 'ചോദിച്ചുവാങ്ങിയ പണി'; തൊപ്പിയുടെ യുട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്തു
- 'സുഗതന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ജയിലിൽ'; അനുമതി നൽകാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ്
സര്ക്കാര് ഇടപെടല്; സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്ക്ക് പുതിയ വരുമാന സാധ്യതകള് തുറക്കുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മറികടക്കാന് ബസ് ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ ബസുകള്ക്ക് വാഹനത്തിനകത്തും പുറത്തും പരസ്യങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് കേരള സര്ക്കാര് അനുമതി നല്കി. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യമായ സ്രോതസ്സ് ഈ സംരംഭം നല്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ് പറഞ്ഞു.
കെ.എസ്.ആര്.ടി.സിയുടെ 'പ്രിയദര്ശിനി' സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനെത്തുടര്ന്ന് നിരവധി സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്മാര് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായും സര്വീസുകള് നിര്ത്തലാക്കുന്നതായും റിപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കിടയിലാണ് ഈ നയമാറ്റം. സര്ക്കാര് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി.ക്ക് വളരെക്കാലമായി ബസുകളില് പരസ്യങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാന് അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു അലവന്സ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവര്ത്തന വെല്ലുവിളികള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് ഇടപെടല് തേടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള് ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !
12 ശതമാനത്തിലധികം ആൽക്കഹോൾ, ഷെഡ്യൂൾ എച്ച് 1 ലിസ്റ്റിലുള്ള കഫ് സിറപ്പുകൾക്കും ടോണിക്കുകൾക്കും പൂട്ടുവീണു,ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ വിറ്റാൽ കർശന നടപടി!
ജര്മ്മനിയില് 5,000ത്തിലധികം മരണങ്ങള്ക്ക് കാരണം ഉഷ്ണതരംഗമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്; കൂടുതലും പ്രായമായവര്
Kerala Weather: 'ഇന്ന് മൊത്തം മഴയാണേ'; എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
നിതിന് രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില് ഡോ. റാമിന്റെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി
തര്ക്കത്തിനിടെ ഭാര്യ ഫോണ് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു
ആര് സുഗതന് ജയിലില് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും; സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി
ആഗോള സെമികണ്ടക്ടർ മേഖലയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി 'കായ്സെമി'; ടെക്നോപ്പാർക്കിലെ പുതിയ ഓഫീസ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ലോകമെമ്പാടും വൻ ഡിമാൻഡുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ ഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ രംഗത്തേക്ക് കേരളത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി 'കായ്സെമി (KaiSemi) കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്' ടെക്നോപാർക്കിൽ പുതിയ ഓഫീസ് ആരംഭിച്ചു. ടെക്നോപാർക്ക് ഫേസ് വണ്ണിലെ കല്ലായി ബിൽഡിംഗിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ പുതിയ ഓഫീസ് വ്യവസായ-വിവരസാങ്കേതിക, എ.ഐ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.