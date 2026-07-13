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  4. Government intervention opens up new revenue avenues for private bus owners
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (22:40 IST)

സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍; സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ക്ക് പുതിയ വരുമാന സാധ്യതകള്‍ തുറക്കുന്നു

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (22:42 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക നഷ്ടം മറികടക്കാന്‍ ബസ് ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ക്ക് വാഹനത്തിനകത്തും പുറത്തും പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ക്ക് ടിക്കറ്റ് ഇതര വരുമാനത്തിന്റെ ആവശ്യമായ സ്രോതസ്സ് ഈ സംരംഭം നല്‍കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി സി.പി. ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.
 
കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സിയുടെ 'പ്രിയദര്‍ശിനി' സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നിരവധി സ്വകാര്യ ബസ് ഓപ്പറേറ്റര്‍മാര്‍ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നതായും സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ഈ നയമാറ്റം. സര്‍ക്കാര്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി.ക്ക് വളരെക്കാലമായി ബസുകളില്‍ പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു അലവന്‍സ് സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രവര്‍ത്തന വെല്ലുവിളികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടല്‍ തേടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്‍ ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
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ശ്രീനു എസ്
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