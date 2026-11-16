നൃത്തമോ പാട്ടോ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ?, ഡിജെ പാർട്ടികളോട് മാത്രം എന്തിന് വിരോധം : ഹൈക്കോടതി
ഡിജെ പാര്ട്ടികളെ മുന്വിധിയോടെ കാണാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. പോലീസ് ഡിജെ പാര്ട്ടികളെ മാത്രം എന്തിനാണ് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നതെന്നും ബാറുകളില് നൃത്തമോ പാട്ടോ പാടില്ലെന്ന് പറയാനാകുമോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ആളുകള് നൃത്തം ചെയ്യാറില്ലെ?, നൃത്തം ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് എങ്ങനെ പറയാനാകും തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കോടതി ഉന്നയിച്ചത്.
കൊച്ചിയില് ഡിജെ പാര്ട്ടികള് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോലീസ് സര്ക്കുലര് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് സമര്പ്പിച്ച അപ്പീല് പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് ദേവന് രാമചന്ദ്രന് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന് ബെഞ്ചാണ് ഡിജെ പാര്ട്ടികളെ മുന്വിധിയോടെ കാണാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.
മദ്യാസക്തി ബാറുകളില് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല, ഡിജെ പാര്ട്ടികളിലാണ് ലഹരി ഉപയോഗം നടക്കുന്നതെന്ന് മുന്വിധി പാടില്ല. ആളുകള് സന്തോഷിക്കാനായാണ് ഇത്തരം പാര്ട്ടികളില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. രാത്രികാലങ്ങളില് ഒരു സിനിമ എന്നതല്ലാതെ കേരളത്തില് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നൈറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് നിരോധിക്കാനാവുകയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. മദ്യവില്പന സര്ക്കാരിന് പ്രശ്നമില്ല, കാരണം പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഡിജെ പാര്ട്ടികളെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.ALSO READ: ഭരണം സതീശൻ, പിടിമുറുക്കി സംഘപരിവാർ; കേരളം ജാഗ്രതൈ !