രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (10:14 IST)
എൽഡിഎഫ് ശക്തികേന്ദ്രമായ അമ്പലപ്പുഴയിൽ കോൺഗ്രസിനു സ്ഥാനാർഥിയില്ല. സീറ്റ് മോഹത്തെ തുടർന്ന് സിപിഎം വിട്ട ജി.സുധാകരനെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് യുഡിഎഫ് തീരുമാനം.
ജി.സുധാകരൻ അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്ഥാനാർഥിയെ നിർത്താതെ കോൺഗ്രസ് സുധാകരനു പൂർണ പിന്തുണ നൽകും. പിന്തുണയുമായി ആര് വന്നാലും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സുധാകരൻ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഇതോടെ അമ്പലപ്പുഴയിൽ മത്സരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എം.ലിജുവിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രതിസന്ധിയിലായി. ലിജുവിനെ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലേക്ക് മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിൽ തനിക്ക് താൽപര്യക്കുറവ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവിനെ എങ്ങനെ പൂർണമായി പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക അമ്പലപ്പുഴയിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനുണ്ട്.