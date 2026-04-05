കപ്പില്ലാതെ 5 വർഷമല്ലെ ആയുള്ളു, ഇതുവരെ കപ്പടിക്കാത്ത ടീമുകളുണ്ട്: വിമർശകർക്ക് മറുപടിയുമായി മഹേല ജയവർധനെ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 5 ഏപ്രില് 2026 (12:44 IST)
കഴിഞ്ഞ 5 വര്ഷമായി ഐപിഎല് കിരീടമില്ല എന്ന രീതിയില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെതിരെ ഉയരുന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയുമായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്
ഹെഡ് കോച്ച് മഹേല ജയവര്ധനെ. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ മുംബൈ ഇപ്പോഴും ലീഗിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ടീമുകളില് ഒന്നാണെന്നും ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൊണ്ട് ടീമിന്റെ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാകില്ലെന്നും ജയവര്ധനെ
വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സുമായി നടന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ജയവര്ധനെ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
പലപ്പോഴും ആരാധകരും നിരീക്ഷകരും മുംബൈയുടെ 'കിരീട വരള്ച്ചയെ' കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല് ഇതിനെ ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല. ഐപിഎല് ആരംഭിച്ചത് മുതല് ഇന്നുവരെ ഒരു കിരീടം പോലും നേടാന് കഴിയാത്ത ടീമുകള് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് മുംബൈയുടെ നേട്ടം വലുതാണ്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വര്ഷത്തിനിടയില് രണ്ട് തവണ ഞങ്ങള് പ്ലേഓഫില് എത്തി. കിരീടത്തിലേക്ക് എത്താന് ഞങ്ങള്ക്കരികില് അവസരങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജയവര്ധനെ പറഞ്ഞു.
ടീം കൃത്യമായ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. അത് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല. ഒരോ മത്സരത്തെയും ഗൗരവമായി കാണുകയും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മുന്കാല പരാജയങ്ങളുടെ സമ്മര്ദ്ദമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി കളിക്കാനാണ് താരങ്ങള്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ജയവര്ധനെ വ്യക്തമാക്കി.