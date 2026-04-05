ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

പത്തൊമ്പതാം ഓവര്‍ എറിയാനിരുന്നത് റിയാന്‍ പരാഗ്, ആര്‍ച്ചറെ കൊണ്ടുവന്നത് ജുറലിന്റെ മാസ്റ്റര്‍ പ്ലാന്‍



അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 5 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:38 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ആവേശകരമായ വിജയമായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് നേടിയത്.രാജസ്ഥാന്‍ ഉയര്‍ത്തിയ 211 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തീലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ ഗുജറാത്തിന് മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണര്‍മാര്‍ സമ്മാനിച്ചത്. വിക്കറ്റുകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി വീണതോടെ ഒന്ന് പരുങ്ങിയെങ്കിലും റാഷിദ് ഖാനും കഗിസോ റബാഡയും ചേര്‍ന്ന് അവസാന ഓവറുകളില്‍ മികച്ച പോരാട്ടമാണ് കാഴ്ചവെച്ചത്. മത്സരം ഗുജറാത്തിന്റെ കൈകളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് തോന്നിച്ച ഘട്ടത്തില്‍ ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍ എറിഞ്ഞ പത്തൊമ്പതാം ഓവറാണ് മത്സരഫലം മാറ്റിമറിച്ചത്. വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ധ്രുവ് ജുറലായിരുന്നു രാജസ്ഥാന്റെ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത്.

പത്തൊമ്പതാം ഓവര്‍ രാജസ്ഥാന്‍ നായകനായ റിയാന്‍ പരാഗ് തന്നെ എറിയാനായിരുന്നു നീക്കം. എന്നാല്‍ പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവവും ബാറ്റര്‍മാരുടെ നീക്കങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ച ജുറല്‍ പരാഗിനോട് പന്ത് ആര്‍ച്ചറിന് കൈമാറാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ മാറ്റം മത്സരഫലത്തെ തന്നെ മാറ്റിക്കുറിച്ചു. പത്തൊമ്പതാം ഓവറില്‍ വെറും 4 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ആര്‍ച്ചര്‍ വഴങ്ങിയത്. അവസാന ഓവര്‍ തുഷാര്‍ ദേശ്പാണ്ഡെ ഭംഗിയായി പന്തെറിയുകയും ചെയ്തതോടെ മത്സരം രാജസ്ഥാന്‍ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി.

ഗുജറാത്തിന് വേണ്ടി സായ് സുദര്‍ശന്‍ (73) പൊരുതിയെങ്കിലും മധ്യനിര തകര്‍ന്നത് അവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയായി. അവസാന നിമിഷം റാഷിദ് ഖാനും (24), കാഗിസോ റബാഡയും (23*) ചേര്‍ന്ന് വിജയത്തിനായി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും രാജസ്ഥാന്റെ കൃത്യതയാര്‍ന്ന ബൗളിംഗിന് മുന്നില്‍ അവര്‍ക്ക് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരികയായിരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായുള്ള 2 വിജയങ്ങളോടെ രാജസ്ഥാന്‍ പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതാണ്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :