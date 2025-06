മത്സരശേഷം രവി ശാസ്ത്രിയെ കണ്ടപ്പോള്‍ കോലി കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ അടുത്തേക്ക് ഓടിവരികയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രിയുടെ കൈകളിലേക്ക് കോലി ചാടുന്നതും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. വിരാട് കോലിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി അനുഷ്‌ക ശര്‍മ ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കോലിയുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനം കണ്ട് അനുഷ്‌ക ഞെട്ടിപ്പോയി. രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്‍ തന്നെയാണോ ഇതെന്ന് കോലിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടശേഷം ആരാധകര്‍ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്.



From wild boy to wise man and witnessed it all In that hug, years of rage, love, scars and sacrifice melted

That wasn’t just Virat Kohli hugging his coach that was a son returning home finally whole

pic.twitter.com/183OHbMSVp