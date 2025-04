ഡല്‍ഹി താരം കെ.എല്‍.രാഹുല്‍ മികച്ച രീതിയില്‍

ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബൗണ്ടറി ലൈനരികെ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന കോലി കാര്‍ത്തിക്കിനോടു സംസാരിച്ചത്. ആര്‍സിബി മത്സരം കൈവിട്ടെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായ സമയത്താണിത്.



കോലി പിച്ചിലേക്ക് കൈകള്‍ ചൂണ്ടി ഏറെ അസ്വസ്ഥനായാണ് കാര്‍ത്തിക്കിനോടു സംസാരിക്കുന്നത്. കെ.എല്‍.രാഹുലിന്റെ വിക്കറ്റ് എടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതാണ് കോലിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. കോലിയും കാര്‍ത്തിക്കും തമ്മിലുള്ള ചര്‍ച്ചയെ കുറിച്ച് കമന്റേറ്റര്‍മാരും പ്രതികരിച്ചു. കോലിക്കു ഗ്രൗണ്ടില്‍വച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ക്യാപ്റ്റനായ പാട്ടീദാറിനോടാണു സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ആകാശ് ചോപ്ര പറഞ്ഞു. കമന്ററി ബോക്‌സിലുണ്ടായിരുന്ന വിരേന്ദര്‍ സേവാഗും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചു.

True. He had a long discussion with DK...then he spoke with Bhuvi .. he didn't even join the group while the last strategic time out.

He was not happy with something for sure.



Video credit: @JioHotstar pic.twitter.com/0pAXuDWP0w