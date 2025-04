'ഇത് എന്റെ മണ്ണാണ്' എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കൈ കൊണ്ട് നെഞ്ചില്‍ അടിക്കുന്ന ആംഗ്യമാണ് രാഹുല്‍ കാണിച്ചത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ കര്‍ണാടകയുടെ താരമാണ് രാഹുല്‍. ബെംഗളൂരുവിലെ ചിന്നസ്വാമിയില്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി കളിച്ചുള്ള പരിചയം താരത്തിനുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഐപിഎല്ലില്‍ ആര്‍സിബിക്കായും രാഹുല്‍ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വര്‍ഷത്തെ മെഗാ താരലേലത്തില്‍ 'ലോക്കല്‍ ബോയ്' രാഹുലിനെ ആര്‍സിബി സ്വന്തമാക്കിയേക്കുമെന്ന് വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ 14 കോടിക്ക് ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സ് രാഹുലിനെ റാഞ്ചുകയായിരുന്നു.



