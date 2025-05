Vaibhav Suryavanshi : ഇതാണ് ഗുരുത്വം, തലയുടെ കാല് തൊട്ട് വൈഭവ്, വീഡിയോ ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ

മത്സരത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ചെന്നൈ ഉയര്‍ത്തിയ 188 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റ് വീശിയ രാജസ്ഥാനായി മികച്ച തുടക്കമാണ് ഓപ്പണര്‍മാരായ യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളും വൈഭവ് സൂര്യവന്‍ഷിയും ചേര്‍ന്ന് നല്‍കിയത്. 19 പന്തില്‍ 36 റണ്‍സുമായി ജയ്‌സ്വാള്‍ മടങ്ങിയതിന് ശേഷം നായകന്‍ സഞ്ജു സാംസണുമായി മികച്ച കൂട്ടുക്കെട്ട് സൃഷ്ടിക്കാന്‍ വൈഭവിനായി. മത്സരത്തില്‍ പലപ്പോഴും അമിതാവേശം കാണിക്കുന്ന 14കാരനെയല്ല ഇന്നലെ കാണാനായത്. പലപ്പോഴും വൈഭവിനോട് ഇന്നിങ്ങ്‌സ് ശാന്തതയോടെ തുടരാന്‍ പറയുന്ന സഞ്ജുവിനെയും മത്സരത്തില്‍ കാണാനായി.



