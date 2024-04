പഞ്ചാബ് കിംഗ്‌സുമായുള്ള മത്സരത്തിനിടെ കളിക്കാര്‍ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ പ്രശ്‌നത്തെ . കീപ്പറായ സഞ്ജു സാംസണുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് ആവേഷ് ഖാന് ഒരു ക്യാച്ച് നഷ്ടമായിരുന്നു. കയ്യില്‍ ഗ്ലൗവുണ്ടെങ്കില്‍ ക്യാച്ച് പിടിക്കാന്‍ എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് ടീമിലെ ബൗളര്‍മാര്‍ മനസിലാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി മത്സരശേഷമുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ പ്രതികരണം. കൊല്‍ക്കത്തക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഒരു റിഫ്‌ളക്‌സ് ആക്ഷനിലൂടെ ഓപ്പണര്‍ ഫില്‍ സാള്‍ട്ടിനെ ക്യാച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കാന്‍ രാജസ്ഥാന്‍ പേസര്‍ ആവേശ് ഖാന് ഇന്നലെ സാധിച്ചിരുന്നു.

ഒറ്റക്കൈയില്‍ മനോഹരമായ ഒരു റിട്ടേണ്‍ ക്യാച്ചാണ് താരം നേടിയത്. ക്യാച്ചിന് പിന്നാലെ സഞ്ജുവിന് നേരെ ആവേശ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്തു. കണ്ടോ സഞ്ജു ഗ്ലൗസില്ലാതെയും ക്യാച്ചെടുക്കാം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇത്. ഇതിന് തന്റെ കൈയ്യിലെ ഗ്ലൗസ് ഊരി ആവേശിന് നല്‍കികൊണ്ടാണ് സഞ്ജു സാംസണ്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

