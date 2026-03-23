ഹാർദ്ദിക് മാറിനിൽക്കട്ടെ, മുംബൈയെ നയിക്കേണ്ടത് സൂര്യകുമാർ, ചർച്ചകൾ സജീവം

ശക്തമായ താരനിരയുണ്ടെങ്കിലും 2020ന് ശേഷം കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടീമിനുള്ളില്‍ മാറ്റം വേണമെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 മാര്‍ച്ച് 2026 (14:26 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026 സീസണിന് മുന്നോടിയായി മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് ടീമിലെ നായകസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച
ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമാകുന്നു. ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് സൂര്യകുമാര്‍ യാദവിന് ടീം നായകസ്ഥാനം നല്‍കണമെന്ന നിര്‍ദേശമാണ് പല മുന്‍ താരങ്ങളും നല്‍കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.


ശക്തമായ താരനിരയുണ്ടെങ്കിലും 2020ന് ശേഷം കിരീടം നേടാനായിട്ടില്ലെന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ടീമിനുള്ളില്‍ മാറ്റം വേണമെന്ന് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സെലക്ടറായ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്താണ് ഈ നിര്‍ദേശം പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഹാര്‍ദ്ദിക് സ്വമേധയ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് താല്പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തിക്കണമെന്നാണ് ശ്രീകാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

2024-ല്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സില്‍ നിന്ന് എത്തിയ ഹാര്‍ദിക്, മുംബൈയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി ചുമതലയേറ്റെങ്കിലും ആദ്യ സീസണില്‍ ടീം അവസാന സ്ഥാനത്തും, പിന്നീട് നാലാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ 2 വര്‍ഷം ലഭിച്ചിട്ടും ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന്റെ കീഴില്‍ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ മുംബൈയ്ക്കായിട്ടില്ല. സൂര്യകുമാര്‍ യാദവാകട്ടെ ഈ കാലയളവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ദേശീയ ടീമിനായി വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ തന്നെ സൂര്യയുടെ നേതൃത്വം മുംബൈ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ ആവശ്യം.


