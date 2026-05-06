Sanju Samson : സിംഗിൾ തരു, ചേട്ടൻ സെഞ്ചുറിയടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ തോന്നിയില്ല, കാരണം വ്യക്തമാക്കി സഞ്ജു

ഐപിഎല്ലില് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിനെതിരെ 52 പന്തില് പുറത്താകാതെ 87 റണ്സുമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിനെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് പിന്നാലെ സെഞ്ചുറി നഷ്ടമായതിനെ പറ്റി തുറന്നുപറഞ്ഞ് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്. മത്സരത്തില് സഞ്ജു സാംസണിന് സെഞ്ചുറി നേടാന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാര്ത്തിക് ശര്മ തകര്പ്പന് പ്രകടനം നടത്തിയതിനാല് താരത്തിന് സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് എത്താനായിരുന്നില്ല. മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം സെഞ്ചുറി അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന ഹര്ഷ ഭോഗ്ലെയുടെ ചോദ്യത്തിനോട് സഞ്ജു പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത്.
സഞ്ജു വീണ്ടും സെഞ്ചുറി നേടുമെന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഹര്ഷ ഭോഗ്ലെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെഞ്ചുറി നേടാന് തനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നതായി സഞ്ജു തുറന്നുപറഞ്ഞത്. സെഞ്ചുറികള് എപ്പോഴും സ്പെഷ്യലാണ്. പക്ഷേ അത് നേടണമെങ്കില് എനിക്ക് അല്പം സ്വാര്ഥനാകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. കൂടെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന യുവതാരമായ കാര്ത്തിക് ശര്മ മികച്ച രീതിയിലാണ് കളിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോള് അവനോട് പോയി ഒരു സിംഗിള് തരു, എനിക്ക് സെഞ്ചുറി അടിക്കണമെന്ന് പറയാന് തോന്നിയില്ല. കളി വിജയിപ്പിച്ച് പുറത്താകാതെ മടങ്ങുന്നതാണ് സെഞ്ചുറിയേക്കാള് സംതൃപ്തി നല്കുന്നത്. സെഞ്ചുറി അടിക്കാന് ഇനിയും മത്സരങ്ങള് ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. സഞ്ജു പറഞ്ഞു.
മത്സരത്തില് സഞ്ജു 79 റണ്സില് നില്ക്കെ ചെന്നൈയ്ക്ക് വിജയിക്കാനായി 30 റണ്സായിരുന്നു വേണ്ടിയിരുന്നത്.
എന്നാല് പതിനാറാം ഓവറില് ലുങ്കി എന്ഗിഡിക്കെതിരെയും പതിനേഴാം ഓവറില് മിച്ചല് സ്റ്റാര്ക്കിനെതിരെയും ബൗണ്ടറികള് നേടി കാര്ത്തിക് ശര്മ പതിനെട്ടാം ഓവറില് ടി നടരാജനെതിരെ ഫോറും സിക്സും നേടിയതോടെ സഞ്ജു സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കും മുന്പെ ചെന്നൈ ജയിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.