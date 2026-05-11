തോൽക്കാനുള്ള മുംബൈയുടെ ശ്രമങ്ങൾ പാഴായില്ല, ആർസിബിക്കെതിരെ അവസാന ബോളിൽ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന തോൽവി, പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്ത്

ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫ്രാഞ്ചൈസിയെന്ന നിലയില് നിന്നും 2026 സീസണില് ആദ്യമായി പുറത്താകുന്ന ടീമായി മാറി മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്. സൂപ്പര് താരങ്ങള് നിറഞ്ഞ ടീമാണെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങള് കാണിക്കാന് മത്സരിക്കുന്ന മുംബൈയെയാണ് ഇന്നലെ ആര്സിബിക്കെതിരെ കാണാനായത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത മുംബൈയ്ക്ക് നിശ്ചിത ഓവറില് 166 റണ്സെടുക്കാനെ കഴിഞ്ഞുള്ളു. തുടക്കത്തിലെ ആര്സിബി ഓപ്പണര്മാരെ മടക്കിയ മുംബൈയ്ക്ക് മത്സരം സ്വന്തമാക്കാന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതെല്ലാം മനോഹരമായി മുംബൈ നശിപ്പിച്ചു.
ഇമ്പാക്ട് പ്ലെയറെ ഇറക്കി പന്തെറിയാന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ന പതിവ് തന്ത്രം മുംബൈ ഇത്തവണയും ആവര്ത്തിച്ചു. പവര്പ്ലേയിലൊന്നും സ്പിന്നര്മാരെ കളിപ്പിക്കാതെ ഇരുന്ന് ഫൈനല് ഓവര് എറിയാന് ആളില്ലാതെ വരുന്ന തന്ത്രമണ് ഇക്കുറി മുംബൈ നടപ്പിലാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ക്രിഷ് ഭഗത് ആയിരുന്നെങ്കില് ഇത്തവണ ഫൈനല് ഓവര് എറിയാന് നറുക്ക് വീണത് രാജ് ബാവയ്ക്കായിരുന്നു. മത്സരത്തില് എപ്പോഴെല്ലാം മുംബൈ ബൗളര്മാര് കളിപ്പിടിച്ചോ അപ്പോഴെല്ലാം ലൂസ് ഓവര് കൊണ്ട് കളി ആര്സിബിക്ക് അനുകൂലമാക്കാന് ക്യാപ്റ്റന് സൂര്യകുമാറിനായി.
ഒരു തലയ്ക്കല് വിക്കറ്റുകള് വീഴുമ്പോഴും 46 പന്തില് 73 റണ്സുമായി തിളങ്ങിയ ക്രുണാല് പാണ്ഡ്യയുടെ പോരാട്ടമാണ് ആര്സിബിയെ വിജയത്തിലെത്തിച്ചത്. പത്തൊമ്പതാം ഓവറില് ബുമ്ര 3 റണ്സ് മാത്രം വിട്ടുനല്കി കളി തിരിച്ചെങ്കിലും അവസാന ഓവറില് വൈഡും നോബോളും എറിഞ്ഞ് മുംബൈ കളി വീണ്ടും ആര്സിബിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. ഒരറ്റത്ത് തുഴഞ്ഞ് റൊമരിയോ ഷെപ്പേര്ഡ് മുംബൈയെ സഹായിച്ചെങ്കിലും മുംബൈ തളര്ന്നില്ല. ഷെപ്പേര്ഡിനെ പുറത്താക്കി തൊട്ടടുത്ത പന്തില് ഭുവനേശ്വര് കുമാറിന്റെ കൈയ്യില് നിന്നും സിക്സര് സമ്മാനമായി വാങ്ങി കളി ആര്സിബിക്ക് തന്നെ തിരികെ കൊടുത്തു. അവസാന പന്തില് വിജയിക്കാന് 2 റണ്സ് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തില് പന്ത് ബൗളര് രാജ് ബാവയ്ക്ക് അടിച്ചുകൊടുത്തെങ്കിലും അത് കയ്യില് പിടിക്കാന് രാജ് ബാവയ്ക്കായില്ല. 2 റണ്സും ഒപ്പം 2 പോയിന്റുമാണ് ഇതോടെ ആര്സിബി നേടിയത്. വിജയത്തോടെ മുംബൈ പ്ലേ ഓഫ് കാണാതെ പുറത്തായി. 14 പോയന്റോടെ ആര്സിബി പോയന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തി.