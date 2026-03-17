ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026
ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതാണോ കിരീടനേട്ടങ്ങൾ, അബ്റാർ അഹ്മദിനെ ടീമിലെടുത്തതിൽ സൺറൈസേഴ്‌സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കെതിരെ സുനിൽ ഗവാസ്കർ

ഐപിഎല്ലിലെ സണ്‍റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ശരിയായ സന്ദേശമല്ലെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Sunil Gavaskar, Abrar Ahmad, SRH, The Hundred
രേണുക വേണു| Last Modified ചൊവ്വ, 17 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:57 IST)
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ടി20 ലീഗായ ദ ഹണ്ട്രഡ് താരലേലത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ സ്പിന്നര്‍ അബ്രാര്‍ അഹമ്മദിനെ സ്വന്തമാക്കിയ സണ്‍റൈസേഴ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍.ഐപിഎല്ലിലെ സണ്‍റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദ് ഉടമകളുമായി ബന്ധമുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തത് ശരിയായ സന്ദേശമല്ലെന്ന് ഗവാസ്‌കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

താരലേലത്തില്‍ ഏകദേശം 1.9 ലക്ഷം പൗണ്ട് ( 2.3 കോടി രൂപ) വിലയ്ക്ക് അബ്രാര്‍ അഹമ്മദിനെ സണ്‍റൈസേഴ്സ് ലീഡ്‌സ് ടീമിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വിവാദം ഉയര്‍ന്നത്. 2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം ഐപിഎല്ലില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍, ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി പാകിസ്ഥാന്‍ താരത്തെ ടീമിലെടുക്കുന്നത് വലിയ ചര്‍ച്ചയ്ക്കാണ് വഴിവച്ചത്.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ കടുത്ത നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യന്‍ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ വിദേശ ലീഗുകളിലായാലും പാകിസ്ഥാന്‍ താരങ്ങളെ ടീമിലെടുക്കുന്നതില്‍ കൂടുതല്‍ സൂക്ഷ്മത പുലര്‍ത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത്തരം കരാറുകളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പണം നികുതിയായി പാകിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാരിലേക്കാണ് നികുതിയായി പോകുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് പാക് സര്‍ക്കാര്‍ ആയുധങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നു. പരോക്ഷമായി ഇന്ത്യക്കാരെ കൊല്ലാനാണ് പണം നല്‍കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാരന്റെ പണം ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ്.

സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ കോച്ച് ഡാനിയേല്‍ വെറ്റോറി ഒരു ന്യൂസിലന്‍ഡുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസിലാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യന്‍ ഉടമകള്‍ ഇത് മനസിലാക്കണം. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവനേക്കാള്‍ വിലയുള്ളതാണോ കിരീടനേട്ടങ്ങളെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു. സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന്റെ മത്സരങ്ങളില്‍ ആരാധകര്‍ ഈ തീരുമാനത്തീനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും തീരുമാനത്തില്‍ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാന്‍ എസ്ആര്‍എച്ചിന് ഇനിയും സമയമുണ്ടെന്നും ഗവാസ്‌കര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം പാക് താരത്തെ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് വാങ്ങിയതില്‍ ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നാണ് ബിസിസിഐയുടെ നിലപാട്. വിദേശ ലീഗുകളില്‍ ആരൊക്കെ വിറ്റുപോകുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിസിസിഐയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ശുക്ല പ്രതികരിച്ചു.


