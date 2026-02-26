വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് മോദി! ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ 100 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് കടന്ന ആദ്യ ലോക നേതാവായി

Modi condemns Terrorism, SCO against Terrorism, Pahalgam attacks, India at SCO,ഷാങ്ങ്ഹായ് ഉച്ചകോടി, ഭീകരവാദത്തെ എതിർത്ത് ഇന്ത്യ, പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:46 IST)
വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഒരു ചരിത്ര നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു. ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ 100 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സ് കവിയുന്ന ആദ്യത്തെ ലോക നേതാവും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായി മാറി. 2014 ല്‍ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനേക്കാള്‍ ഇരട്ടിയിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ ഉണ്ട്. അടുത്ത അഞ്ച് പ്രധാന ലോക നേതാക്കളുടെ ആകെ ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണം പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ വ്യക്തിഗത ഫോളോവേഴ്സിന്റെ എണ്ണത്തേക്കാള്‍ കുറവാണ്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന് 43.2 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സും ഇന്തോനേഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രബോവോ സുബിയാന്റോയ്ക്ക് 15 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ട്. ബ്രസീല്‍ പ്രസിഡന്റ് ലുലയ്ക്ക് 14.4 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സും തുര്‍ക്കി പ്രസിഡന്റ് എര്‍ദോഗന് 11.6 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സും അര്‍ജന്റീനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജാവിയര്‍ മിലിക്ക് 6.4 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുമുണ്ട്.

ഇന്ത്യയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ മറ്റ് ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളേക്കാള്‍ മൈലുകള്‍ മുന്നിലാണ്. ഏകദേശം 16.1 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുമായി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ഏകദേശം 12.6 ദശലക്ഷം ഫോളോവേഴ്സുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും തുടരുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :