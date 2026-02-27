സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വെള്ളി, 27 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:39 IST)
മനുഷ്യര് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ പ്രകൃതിദത്ത മധുരപലഹാരങ്ങളില് ഒന്നാണ് തേന്. പല രാജ്യങ്ങളും വലിയ തോതിലുള്ള തേനീച്ച വളര്ത്തല് രീതികളിലൂടെയാണ് തേന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല് വിപുലമായ തേനീച്ച വളര്ത്തലും വൈവിധ്യമാര്ന്ന പുഷ്പ വിഭവങ്ങളും കാരണം ഒരു രാജ്യം ആഗോള തേന് ഉല്പാദനത്തില് സ്ഥിരമായി മുന്നിലാണ്.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേന് ഉല്പ്പാദക രാജ്യമാണ് ചൈന. വൈവിധ്യമാര്ന്ന കാലാവസ്ഥയും സമ്പന്നമായ പുഷ്പ വൈവിധ്യവുമുള്ള ചൈനയിലെ തേന് ഉല്പ്പാദനം വന് തോതിലായത്. ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വൈവിധ്യം ഉയര്ന്ന തേന് വിളവിനെയും വര്ഷം മുഴുവനും തേനീച്ച വളര്ത്തല് പ്രവര്ത്തനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ചൈന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തേനീച്ച കോളനികള് പരിപാലിക്കുകയും ആധുനിക തേനീച്ച വളര്ത്തല് രീതികളില് നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമൃദ്ധമായ തേന് ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും നീണ്ട പൂവിടുന്ന സീസണുകളും ഉയര്ന്ന ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.