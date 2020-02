അവിസ്മരണീയം, ഹാപ്പിനസ് ക്ലാസിൽ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചിലവിട്ട അനുഭവം പങ്കുവച്ച് മെലാനിയ ട്രംപ്, വീഡിയോ !

സ്കൂളിലെ ഹാപ്പിനസ് ക്ലാസ് സാന്ദർശിച്ച അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മെലാനിയ ട്രംപ്. 'ന്യുഡൽഹി സർവോദയ സ്കൂളിലെ മറക്കാനാവത്ത ഒരു സായാഹ്നം. മികവുറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ബഹുമതിയാണ്. ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി'. സ്കൂൾ സന്ദർശനത്തിന്റെ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് മെലാനിയ ട്രംപ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഒരു മണിക്കൂർ നേരം മെലാനിയ ട്രംപ് ഡൽഹിയിലെ സർവോദയ സ്കൂളിൽ ചിലവിട്ടിരുന്നു. രാജസ്ഥാനി പാഞ്ചാബി, നൃത്തങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ശേഷമാണ് മെലാനിയ മടങ്ങിയത്. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ ആണ് 2018ൽ സർവോദയ സ്കൂളിൽ ഹാപ്പിനസ് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചത്. 45 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ക്ലാസിൽ കഥ പറച്ചിൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



Unforgettable afternoon at the Sarvodaya School in New Delhi! It was an honor to be surrounded by extraordinary students and faculty. Thank you for the warm welcome! #BeBest pic.twitter.com/vza9ZMMOOV