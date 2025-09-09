ചൊവ്വ, 9 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
30വര്‍ഷത്തിനിടെ ഉക്രെയ്ന്‍ പാകിസ്ഥാന് വിറ്റത് 1.6 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങള്‍; ഉക്രെയ്ന്‍ യുഎസ് തീരുവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍

റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50% തീരുവ ചുമത്താനുള്ള ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഉക്രേനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 9 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (11:11 IST)
റഷ്യയില്‍ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് 50% തീരുവ ചുമത്താനുള്ള ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ തീരുമാനത്തെ ഉക്രേനിയന്‍ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമര്‍ സെലെന്‍സ്‌കി പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. എബിസി ന്യൂസിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് മോസ്‌കോയെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍ തീരുവ ചുമത്തുന്നത് നല്ല ആശയമാണെന്ന് സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞത്. റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള എണ്ണയോ വാതകമോ വാങ്ങുകയോ വ്യാപാര കരാറുകളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയേയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. അത്തരം രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് പിഴ ചുമത്തുന്നത് ഉചിതമാണെന്ന് സെലെന്‍സ്‌കി പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ സംഘടന (എസ്സിഒ) ഉച്ചകോടിക്കായി ചൈന സന്ദര്‍ശിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സെലെന്‍സ്‌കിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര്‍ പുടിനും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങുമായി സംസാരിച്ചു. ഉഭയകക്ഷി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി വേദിയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ മോദിയും പുടിനും 45 മിനിറ്റ് ചര്‍ച്ച നടത്തി. സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓണ്‍ എനര്‍ജി ആന്‍ഡ് ക്ലീന്‍ എയര്‍ പ്രകാരം, റഷ്യയുടെ എണ്ണയും വാതകവും ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വാങ്ങുന്ന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം മോസ്‌കോയ്ക്ക് ഏകദേശം 985 ബില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരുമാനം ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്ത്യ-ഉക്രെയ്ന്‍ ബന്ധം വളരെക്കാലമായി പിരിമുറുക്കത്തിലാണ്. 1998 ലെ ആണവ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ യുഎന്‍ ഉപരോധങ്ങളെ അനുകൂലിച്ച് ഉക്രെയ്ന്‍ വോട്ട് ചെയ്തു. ഇതു മാത്രമല്ല, സെലെന്‍സ്‌കിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ, 2019 ല്‍ ഇന്ത്യ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് കശ്മീരിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപെടലിനെ ഉക്രെയ്ന്‍ പിന്തുണച്ചു.

സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പീസ് റിസര്‍ച്ച് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാറ്റാബേസ് അനുസരിച്ച്, 1991 മുതല്‍ 2020 വരെ, ഉക്രെയ്ന്‍ പാകിസ്ഥാന് ഏകദേശം 1.6 ബില്യണ്‍ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ആയുധങ്ങള്‍ വിറ്റു. ഇതില്‍ 320 ടി-80 ടാങ്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച്, ഈ കരാര്‍ ഖാര്‍കിവ് മാലിഷെവ് ടാങ്ക് ഫാക്ടറിയെ പാപ്പരത്തത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. 2008 ഡിസംബറില്‍, റഷ്യന്‍ രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത UPAZ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന പോഡുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ച നാല് IL78 ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനായി പാകിസ്ഥാന്‍ ഉക്രെയ്‌നുമായി ഒരു കരാറില്‍ ഒപ്പുവച്ചു, അതിന്റെ വിതരണം 2012 ല്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. ഉക്രെയ്ന്‍ പാകിസ്ഥാനെ നിരന്തരം സഹായിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ചരിത്രത്തില്‍ കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്.


