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  4. The Strait of Hormuz will lose its significance within two years
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (11:51 IST)

രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിന് വിലയില്ലാതാകും: യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റ്

US Airstrike, Iran- USA, Iran, Strait Of Hormuz
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (10:35 IST)
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രാജ്യങ്ങള്‍ ബദല്‍ പൈപ്പ്ലൈനുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതോടെ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് ഒരു എണ്ണ പാത എന്ന നിലയില്‍ വലിയതോതില്‍ അപ്രസക്തമാകുമെന്ന് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്‌കോട്ട് ബെസെന്റ് ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു. നോര്‍ത്ത് കരോലിനയില്‍ നടന്ന ജി 20 ധനമന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തില്‍ സംസാരിച്ച ബെസെന്റ് തന്ത്രപ്രധാനമായ ജലപാത അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സമല്ലെന്നും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇത് നിര്‍ണായകമാണെന്നും പറഞ്ഞു. 
 
കരയിലൂടെയുള്ള പൈപ്പ്ലൈനുകള്‍ വഴി എണ്ണ കടത്തിവിടുന്നതിനാല്‍ കടലിടുക്ക് കൂടുതലായി ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് ബെസെന്റ് പറഞ്ഞു. 'രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വിലയില്ലാത്ത ഒരു ജലാശയമാകും. എണ്ണ കരയിലൂടെ പൈപ്പ്ലൈനുകള്‍ വഴി പോകും,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള തുടര്‍ച്ചയായ സംഘര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയില്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍.
 
ഇറാനിയന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി ബന്ധമുള്ള ബാങ്കുകള്‍ക്കെതിരെ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍ നടപടികള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് ബെസെന്റ് പറഞ്ഞു. ഇറാന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടെഹ്റാനുമായി ഇടപെടുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ബിസിനസുകള്‍ക്കുമെതിരായ ദ്വിതീയ ഉപരോധങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി യുഎസ് അടുത്തിടെ വിപുലീകരിച്ചു. 'ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി സംസാരിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരുന്നു, EU, ECB, UK, UAE എന്നിവയില്‍ നിന്ന് വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കും,' ബെസെന്റ് പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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