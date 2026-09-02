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  4. US Plans to Ask Parents for Citizenship, Immigration Proof for Child's Passport
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (16:56 IST)

കുട്ടികളുടെ പാസ്‌പോർട്ടിന് മാതാപിതാക്കളുടെ പൗരത്വ രേഖ നിർബന്ധമാക്കാൻ യു.എസ്: നീക്കം 'ബർത്ത് ടൂറിസം' തടയാൻ ട്രംപിൻ്റെ നിർദേശം

Trump
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (15:58 IST)
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യു.എസ് പാസ്പോര്‍ട്ടിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ തങ്ങളുടെ പൗരത്വമോ അല്ലെങ്കില്‍ കൃത്യമായ ഇമിഗ്രേഷന്‍ രേഖകളോ ഹാജരാക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമാക്കാന്‍ യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഒരുങ്ങുന്നു. ജന്മനാ ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വാവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നിര്‍ദേശം.
 
കരട് മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശം പ്രാബല്യത്തില്‍ വരികയാണെങ്കില്‍, വിദേശികളായ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് യു.എസില്‍ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ യു.എസ് പാസ്പോര്‍ട്ട് ലഭിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടും. കുട്ടിക്ക് യു.എസ് പൗരത്വം ലഭിക്കാന്‍ മാത്രം ടൂറിസ്റ്റ് വിസയില്‍ എത്തി പ്രസവിക്കുന്ന രീതിക്ക് അവസാനം കുറിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം.
 
ഇതോടെ അമേരിക്കയില്‍ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ യു.എസ് പൗരന്മാരാണെങ്കില്‍ സാധുവായ യു.എസ് പാസ്പോര്‍ട്ട് അല്ലെങ്കില്‍ ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കണം. യുഎസ് പൗരന്മാരല്ലാത്തവര്‍ ഗ്രീന്‍ കാര്‍ഡ് (PR), ഐ-94 ഫോം (I-94 Form) അല്ലെങ്കില്‍ നിയമപരമായ ഇമിഗ്രേഷന്‍ അവസ്ഥ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കണം.
 
 നിലവില്‍ കുട്ടി യു.എസില്‍ ജനിച്ചതാണെന്ന ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റും മാതാപിതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ ഐഡിയും മാത്രമാണ് പാസ്പോര്‍ട്ടിനായി സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ നിയമം വരുന്നതോടെ ഇത് കര്‍ശനമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകും. അതേസമയം പുതിയ നിര്‍ദേശം  യു.എസ് ഭരണഘടനയുടെ 14-ാം ഭേദഗതിക്ക് എതിരാണെന്ന വാദവുമായി മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകള്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. യു.എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റിന്റെ കരട് നിര്‍ദ്ദേശം പൂര്‍ണ്ണമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും കോടതി തടയാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മാത്രമേ ഇത് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരികയുള്ളൂ.ALSO READ: സുശാന്ത് സിങ്ങിൻ്റെ മാനേജർ ദിശ സാലിയാന്റെ മരണം: കേസ് സി.ബി.ഐക്ക് വിട്ട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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