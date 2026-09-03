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  4. Nepal floods Death toll
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (09:11 IST)

നേപ്പാളിലെ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 1,250 ലേക്ക് അടുക്കുന്നു, 4,000ത്തിലധികം പേരെ ഇപ്പോഴും കാണാനില്ല

Nepal, Flash Flood, Nepal Flash Floods, Nepal Death toll touches 600
Written By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (09:13 IST)
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നേപ്പാളിലെ പ്രളയത്തില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച എട്ട് ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ കണ്ടെടുത്തതോടെ മരണസംഖ്യ 1,222 ആയി ഉയര്‍ന്നു. അതേസമയം രാജ്യത്തെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളെയും ഗ്രാമങ്ങളെയും വെള്ളപ്പൊക്കം തകര്‍ത്തതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും കാണാതായ 4,875 പേരെ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് നേപ്പാള്‍ പോലീസ് അറിയിച്ചു.
 
ചിതവാന്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് 348 മൃതദേഹങ്ങളും, നവാല്‍പരസി കിഴക്ക് നിന്ന് 218 മൃതദേഹങ്ങളും, നവാല്‍പരസി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് 208 മൃതദേഹങ്ങളും, നുവാക്കോട്ടില്‍ നിന്ന് 155 മൃതദേഹങ്ങളും സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തു. അതുപോലെ, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ, മാനേജ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, റസുവയില്‍ നിന്ന് 127 മൃതദേഹങ്ങളും, ഗൂര്‍ഖയില്‍ നിന്ന് 69 മൃതദേഹങ്ങളും, ധാഡിംഗില്‍ നിന്ന് 60 മൃതദേഹങ്ങളും, തനാഹുവില്‍ നിന്ന് 38 മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു.
 
കാണാതായവരില്‍ 583 പേര്‍ വിദേശികളാണ്. നേപ്പാള്‍ സൈന്യം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംയുക്ത സേന ഇതുവരെ 11,993 പേരെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും കരമാര്‍ഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. തിരച്ചിലിനും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനുമായി ഏകദേശം 21,314 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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