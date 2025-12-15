സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ഹിന്ദു ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോള്, ആളുകള് സഹജമായി അത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ബാലി പ്രവിശ്യയിലെ പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ കുന്നുകളില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെങ്ലിപുരന് ഗ്രാമം ആഗോള സര്വേകളില് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള മൂന്ന് ഗ്രാമങ്ങളില് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ അംഗീകാരം സര്ക്കാര് നടപ്പാക്കലിലൂടെയല്ല, മറിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളായി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ശീലങ്ങളിലൂടെയാണ്. പെങ്ലിപുരന്റെ കഥ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് യാഥാര്ത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതായി തോന്നുന്നു. ഏകദേശം 700 വര്ഷമായി, ഗ്രാമത്തില് ഒരു കുറ്റകൃത്യവും ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ശുചിത്വം ഒരു പ്രചാരണമോ സീസണല് ഡ്രൈവ് ആയി കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഇത് ഒരു ജീവിതരീതിയാണ്, നേരത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഒഴിവാക്കാതെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രാദേശിക വിശ്വാസങ്ങളും ചരിത്ര വിവരണങ്ങളും അനുസരിച്ച്, പെംഗ്ലിപുരന് ഏകദേശം 700 വര്ഷം പഴക്കമുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം, കുറ്റകൃത്യങ്ങള് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നിവാസികള് പറയുന്നു. ശക്തമായ സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങള്, പങ്കിട്ട ഉത്തരവാദിത്തം, സമൂഹ അച്ചടക്കം എന്നിവ വിശ്വാസത്തിന്റെയും സുരക്ഷയുടെയും അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഈ ഗ്രാമം പലപ്പോഴും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു.
പെംഗ്ലിപുരന്റെ ശുചിത്വത്തിന്റെ നട്ടെല്ല് കര്ശനമായ നിയമങ്ങളാണ്. മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പൂര്ണ്ണമായും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു, ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെടുന്നതിനുപകരം സാമൂഹിക സമവായത്തിലൂടെയാണ് നിയമങ്ങള് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഗ്രാമത്തിലുടനീളം മദ്യം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. നിയുക്ത പ്രദേശങ്ങളില് മാത്രമേ പുകവലി അനുവദിക്കൂ. മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളും പരമ്പരാഗത ശൈലിയില് മുള ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്മ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.