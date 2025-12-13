സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ഗര്ഭനിരോധന ഉറകള്ക്ക് നികുതി ഏര്പ്പെടുത്തി ചൈന. ചൈനീസ് കുടുംബങ്ങളില് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. ജനുവരി ഒന്നിന് നികുതി പ്രാബല്യത്തില് വരും. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് മുന്പ് കുടുംബാസൂത്രണം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒഴിവാക്കിയ നികുതിയാണ് ഇപ്പോള് നിലവില് കൊണ്ടുവന്നത്. ഇത് പ്രകാരം കോണ്ടങ്ങള്ക്ക് മുന്പുണ്ടായിരുന്ന 13% നികുതി നല്കേണ്ടിവരും.
1980 മുതല് 2015 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി ചൈനയില് ഒറ്റക്കുട്ടി നയം നടപ്പാക്കിയത്. ലംഘിക്കുന്നവര്ക്ക് വന്പിഴ ഈടാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല് ജനസംഖ്യ കുറയാന് തുടങ്ങിയതോടെ 2015ല് സര്ക്കാര് നയം തിരുത്തി. രണ്ടു കുട്ടികളാകാമെന്ന വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നു. 2021ല് അത് മൂന്നാക്കി ഉയര്ത്തി.
ഇതിലും മുന്നേറ്റം കാണാതായതോടെയാണ് കുട്ടികളെ വളര്ത്തുന്നതിന് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള് സര്ക്കാര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നികുതി ഉണ്ടായാലും കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികളെ വളര്ത്തുന്നതിനേക്കാള് നല്ലതെന്ന്
യുവാക്കള് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.