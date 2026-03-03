സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
യുഎസ്-ഇസ്രായേല് ആക്രമണങ്ങളില് ഇറാനില് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 787 ആയി. 2026 ഫെബ്രുവരി അവസാനം ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷന് എപ്പിക് ഫ്യൂറി' എന്ന യുഎസ്-ഇസ്രായേല് ആക്രമണങ്ങള് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നത്. ടെഹ്റാന്, തെക്കന് ഹോര്മോസ്ഗാന്, സൈനിക താവളങ്ങള് എന്നിവയുള്പ്പെടെ ഒന്നിലധികം പ്രവിശ്യകളിലായി 130-ലധികം സ്ഥലങ്ങളില് സ്ട്രൈക്കുകള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം 14 മിഡില് ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കന് പൗരന്മാരോട് ഉടന് മടങ്ങാന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് അടിയന്തര നിര്ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മോറ നംദാറിന്റെ പ്രസ്താവനയിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ അപകടസാധ്യതകള് കാരണം ലഭ്യമായ വാണിജ്യ ഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഇപ്പോള് തന്നെ മടങ്ങാന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് അമേരിക്കക്കാരോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു- എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.
ബഹ്റൈന്, ഈജിപ്ത്, ഇറാന്, ഇറാഖ്, ഇസ്രായേല്, ജോര്ദാന്, കുവൈറ്റ്, ലെബനന്, ഒമാന്, ഖത്തര്, സൗദി അറേബ്യ, സിറിയ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, യെമന്, പലസ്തീന് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള പൗരന്മാര്ക്കാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.