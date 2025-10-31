ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഈ റോഡിന് 30000 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വളവുകളില്ല; 14 രാജ്യങ്ങളെയും രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു!

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന
അസാധാരണമായ ഒരു റോഡാണ് പാന്-അമേരിക്കന് ഹൈവേ. യാത്ര ചെയ്യാന് രണ്ട് മാസത്തില് കൂടുതല് എടുത്തേക്കാം. വടക്കേ അമേരിക്കയില് നിന്ന് തെക്കേ അമേരിക്കയിലേക്ക് നീളുന്ന ഈ ഹൈവേ 14 രാജ്യങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. കാനഡയില് നിന്ന് ആരംഭിച്ച്, അര്ജന്റീന വരെ നീളുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, മെക്സിക്കോ, ഗ്വാട്ടിമാല, ഹോണ്ടുറാസ്, എല് സാല്വഡോര്, നിക്കരാഗ്വ, കോസ്റ്റാറിക്ക, പനാമ, കൊളംബിയ, പെറു, ബൊളീവിയ, ചിലി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു.
ഇതിലൂടെയുള്ള യാത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയും യാത്രാനുഭവവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പാന്-അമേരിക്കന് ഹൈവേയുടെ ആകെ നീളം ഏകദേശം 48,000 കിലോമീറ്ററാണ്. സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്കും റോഡ് യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്കും ഇത് ഒരു സ്വപ്ന പാതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ റോഡിന്റെ ആശയം ആദ്യമായി നിര്ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടത് 1923 ലാണ്.
ഏറ്റവും ദൈര്ഘ്യമേറിയ വാഹന ഗതാഗതയോഗ്യമായ റോഡിനുള്ള ഗിന്നസ് വേള്ഡ് റെക്കോര്ഡ് ഇതിനുണ്ട്. പനാമയ്ക്കും കൊളംബിയയ്ക്കും ഇടയില് ഏകദേശം 100 കിലോമീറ്റര് (60 മൈല്) നീളമുള്ള ഡാരിയന് ഗ്യാപ്പിന് പാരിസ്ഥിതിക ആശങ്കകള് കാരണം ഈ പ്രദേശത്തുകൂടി റോഡില്ല. യാത്രക്കാര് വായുവിലൂടെയോ കടലിലൂടെയോ ഈ ഭാഗം മറികടക്കണം.
പാന്-അമേരിക്കന് ഹൈവേയുടെ വെല്ലുവിളികള് യാത്രാ പ്രേമികള്ക്ക് റെക്കോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കാന് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.