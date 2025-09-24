Donald Trump: 'നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് പോകും'; ശാപവാക്കുമായി ട്രംപ്

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 24 സെപ്റ്റംബര് 2025 (08:36 IST)
Donalf Trump: യൂറോപ്യന് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴാണ് ട്രംപിന്റെ ശാപവാക്കുകള്.
വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില് ട്രംപ് നടത്തിയ ആദ്യപ്രസംഗം കൂടിയാണിത്. അനധികൃത കുടിയേറ്റത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുള്ളവരെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ട്രംപ് പറഞ്ഞത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നിലപാടുകളെയും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
' കുടിയേറ്റം യൂറോപ്പിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങള് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നിങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളെ നിങ്ങള് തടഞ്ഞില്ലെങ്കില് നിങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങള് പരാജയപ്പെടും,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
' ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ
കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? യുദ്ധങ്ങള് അവസാനിപ്പിക്കാന് അവര് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയില് എത്തിയപ്പോള് എനിക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് ഒരു മോശം എസ്കലേറ്ററും ചീത്തയായ ടെലിപ്രോംറ്ററുമാണ്. അതിര്ത്തികള് തുറന്നിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പരാജയമായ കുടിയേറ്റ സമീപനം അവസാനിപ്പിക്കാന് സമയമായി. നിങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്,' ട്രംപ് പറഞ്ഞു.