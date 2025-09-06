സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് താമസം മാറാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രസീല്. പ്രകൃതി സൗന്ദര്യത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും പേരുകേട്ട ഈ രാജ്യം ഇപ്പോള് സ്ഥിര താമസം (പിആര്) വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് വിദേശികളെ ബ്രസീലില് അനിശ്ചിതമായി താമസിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കാര്ക്കും അപേക്ഷിക്കാന് അര്ഹതയുണ്ട്.
പിആര് ലഭിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാര്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ബ്രസീലിയന് ബിസിനസില് നിക്ഷേപിക്കുക, തൊഴില് സ്പോണ്സര്ഷിപ്പ് വഴി വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികള്ക്ക് താല്ക്കാലിക താമസ വിസ ലഭിക്കും. ഒരു ബ്രസീലിയന് പൗരനെ വിവാഹം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കില് സ്ഥിര വരുമാനമുള്ള വിരമിച്ച വിദേശികള്. 2024 മുതല്, പ്രാദേശിക ജോലികളുള്ള അംഗീകൃത ബ്രസീലിയന് സര്വകലാശാലകളില് നിന്നുള്ള ബിരുദധാരികള്ക്ക് രണ്ട് വര്ഷത്തെ പെര്മിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാം.
അതേസമയം, ബ്രസീല് പിആറിന് യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, അപേക്ഷകര് ചില നിബന്ധനകള് പാലിക്കണം. റിയല് എസ്റ്റേറ്റില് BRL 700,000 അല്ലെങ്കില് ഒരു ബ്രസീലിയന് ബിസിനസില് BRL 500,000 (ഏകദേശം 81.5 ലക്ഷം രൂപ) നിക്ഷേപം. ജോലി ഓഫറുള്ള ഗവേഷകര്, പ്രൊഫസര്മാര് അല്ലെങ്കില് ശാസ്ത്രജ്ഞര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പ്രൊഫഷണലുകള്. വിരമിച്ചവര് പ്രതിമാസം ഏകദേശം 2,000 യുഎസ് ഡോളര് പതിവ് പെന്ഷന് വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ സ്ഥിര താമസക്കാര് തുടര്ച്ചയായി രണ്ട് വര്ഷത്തില് കൂടുതല് ബ്രസീലിന് പുറത്ത് താമസിക്കരുത്.