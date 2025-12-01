തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റ്: ശ്രീലങ്കയില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലുമായി 334 പേര്‍ മരിച്ചു, 400ലധികം പേരെ കാണാതായി

നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ ദ്വീപ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണിത്.

Kerala Weather, Orange Alert Kerala, Rain in Kerala, Kerala Monsoon, Kerala Weather, Heavy Rain, Cyclone Alert, Kerala Weather News, Kerala Weather Alert, heavy Rainfall in kerala, Updated Kerala Weather Alert, മഴ, കേരളത്തില്‍ മഴ തുടരും, കാലാവസ്ഥ വാര
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:08 IST)

cyclone
ഡിറ്റ് വാ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഞായറാഴ്ച കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നതായി ശ്രീലങ്കന്‍ ദുരന്തനിവാരണ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചു. നിരവധി പേരെ കാണാതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടയില്‍ ദ്വീപ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതി ദുരന്തമാണിത്.

മരണസംഖ്യ 334 ആയി ഉയര്‍ന്നതായി ദുരന്ത നിവാരണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച 212 പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 400 പേരെ കാണാതായി. ദ്വീപിലുടനീളം 1.3 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള്‍ കനത്ത മഴയില്‍ ദുരിതത്തിലായി. ദുരന്തത്തെ നേരിടാന്‍ പ്രസിഡന്റ് അനുര കുമാര ദിസനായകെ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതുമായ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തെയാണ് നാം നേരിടുന്നത്- അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. 2004-ല്‍ 31,000 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ ഭവനരഹിതരാകുകയും ചെയ്ത വിനാശകരമായ ഏഷ്യന്‍ സുനാമിക്ക് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണിത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :