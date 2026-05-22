അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇപ്പോള് ഇന്ത്യയുള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ്: റഷ്യയുടെ എണ്ണ വാങ്ങുന്നതില് അമേരിക്കയെ വിമര്ശിച്ച് ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി
- West Asia Crisis : ഇറാൻ യുദ്ധം തുടരണോ?, ട്രംപും നെതന്യാഹുവും രണ്ടുതട്ടിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
- അടുത്ത ലക്ഷ്യം ക്യൂബ, റൗൾ കാസ്ട്രോയ്ക്കെതിരെ യുഎസ് ഫെഡറൽ കുറ്റപത്രം
- 56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
- ട്രംപിന് പിന്നാലെ ചൈനയിലെത്തി പുടിന്; 40 കരാറുകളില് ഒപ്പിടും
റഷ്യയുടെ എണ്ണ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നു; പക്ഷേ വാങ്ങുന്നവര് കൂടുതല് പണം നല്കണം
ഇറാന് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം ലോക എണ്ണ വിപണികള് പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അതിന്റെ ആഘാതം ഇപ്പോള് റഷ്യന് ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയിലും ദൃശ്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവില ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച്, റഷ്യന് പെട്രോളിയം ഉല്പ്പന്നങ്ങള് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി അമേരിക്ക ഒരു മാസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പിന്റെ രേഖകള് പ്രകാരം കപ്പലുകളില് കയറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യന് എണ്ണയുടെ കയറ്റുമതിക്ക് ഈ അലവന്സ് ബാധകമാണ്.
ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങള്ക്ക് റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങാന് ഈ നീക്കം സഹായിക്കും. എന്നിരുന്നാലും മുമ്പത്തെ കിഴിവ് നിലവാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് വാങ്ങുന്നവര് ഉയര്ന്ന വില നല്കേണ്ടിവരും. യുഎസ് നീക്കം വിതരണത്തിലെ തടസ്സം പൂര്ണ്ണമായും നികത്തില്ലെന്ന് ഐഎന്ജിയിലെ കമ്മോഡിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി മേധാവി വാറന് പാറ്റേഴ്സണ് പറഞ്ഞു.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് സാധാരണ നിലയിലായാല് മാത്രമേ എണ്ണ വിപണി ശരിയായി സ്ഥിരത കൈവരിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഹ്രസ്വകാല ഇളവ് റഷ്യയ്ക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള് നല്കില്ലെന്ന് യുഎസ് ട്രഷറി വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.
56 ഇഞ്ചിന്റെ നെഞ്ചളവാണ്, പക്ഷേ ഒറ്റ ചോദ്യത്തില് വിറച്ചു, നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകയുടെ എഫ്ബി, ഇന്സ്റ്റ പൂട്ടിച്ചു
നോര്വെയില് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് ശ്രദ്ധേയയായ നോര്വീജിയന് മാധ്യമപ്രവര്ത്തക ഹെല്ല ലിങ്ങിന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകള് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തു. ഓണ്ലൈന് ആക്രമണങ്ങള് കടുത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകള് പൂട്ടിയതെന്ന് ഹെല്ല സമൂഹമാധ്യമായ എക്സില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില് അറിയിച്ചു.