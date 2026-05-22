  4. Can the United States, China, and Russia unite against the ICC
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 22 May 2026 (09:44 IST)

മൂന്ന് എതിരാളികള്‍, ഒരു പൊതു ശത്രു: ഐസിസിക്കെതിരെ അമേരിക്കയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും റഷ്യയ്ക്കും ഒന്നിക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

Xi jingping, Donald Trump
അമേരിക്കയും ചൈനയും റഷ്യയും സാധാരണയായി എല്ലാ പ്രധാന ഭൗമരാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിലും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. തായ്വാനും ഉക്രെയ്നും മുതല്‍ വ്യാപാര യുദ്ധങ്ങളും സൈനിക സഖ്യങ്ങളും വരെ മൂന്ന് ശക്തികളും ഒരേ പക്ഷത്ത് നില്‍ക്കുന്നത് വളരെ അപൂര്‍വമാണ്. എന്നാല്‍ വാഷിംഗ്ടണ്‍, ബീജിംഗ്, മോസ്‌കോ ഇപ്പോള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനല്‍ കോടതിയെ (ഐസിസി) എതിര്‍ക്കുന്നതില്‍ പൊതുവായ നിലപാട് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 
ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുസരിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ഷി ജിന്‍പിങ്ങും അടുത്തിടെ ബീജിംഗില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ഐസിസിയെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. ഐസിസിക്കെതിരെ അമേരിക്ക, ചൈന, റഷ്യ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ശക്തമായ സംയുക്ത മുന്നണി എന്ന ആശയം ട്രംപ് മുന്നോട്ടുവച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു. കോടതിയെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും പൊതുവായ താല്‍പ്പര്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുമെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദ്ദേശത്തിന് പിന്നിലെ വാദം.
 
മൂന്ന് രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും വര്‍ഷങ്ങളായി ഐസിസിയുമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ ഇത് പ്രധാനമാണ്. ഈ ആഴ്ച റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ബീജിംഗ് സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ ഷി പുടിനുമായി ഈ വിഷയം കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളില്‍ 2023 ല്‍ പുടിനെതിരെ കോടതി അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനുശേഷം ഐസിസിയുമായുള്ള റഷ്യയുടെ ബന്ധം വഷളായി.
