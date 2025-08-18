രേണുക വേണു|
Last Modified തിങ്കള്, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (20:14 IST)
സംസ്ഥാനത്തെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കു കാരണം ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലെ ന്യൂനമര്ദ്ദം. ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - തെക്കന് ഒഡീഷ തീരത്തിന് മുകളിലായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 12 മണിക്കൂറില് തീവ്രന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു നാളെ രാവിലെയോടെ വടക്കന് ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് - തെക്കന് ഒഡീഷ തീരത്തു എത്തിച്ചേരാന് സാധ്യത
അറബിക്കടലില് തെക്കന് കൊങ്കണ് മുതല് വടക്കന് കേരള തീരം വരെ ന്യുൂനമര്ദ്ദപാത്തി നിലനില്ക്കുന്നു. കേരളത്തില് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം നേരിയ / ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഓഗസ്റ്റ് 18 - 19 തിയതികളില് ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കും ആഗസ്റ്റ് 18 - 20 വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത. ഓഗസ്റ്റ് 18 മുതല് 19 വരെ 40 മുതല് 50 വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനു സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ
വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
വടക്കന് ജില്ലകളിലായിരിക്കും മഴ കൂടുതല് ശക്തമാകുക. നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 19) വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാല് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.