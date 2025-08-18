വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025
ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയിലെ റെസ്‌റ്റോറന്റ് വെടിവെപ്പില്‍ മുന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; നിരവധിപേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

പുലര്‍ച്ചെ 3.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് NYPD കമ്മീഷണര്‍ ജെസീക്ക ടിഷ് പറഞ്ഞു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:34 IST)
ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയിലെ റെസ്‌റ്റോറന്റ് വെടിവെപ്പില്‍ മുന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 903 ഫ്രാങ്ക്‌ലിന്‍ അവന്യൂവിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സിറ്റി ലോഞ്ചിനുള്ളില്‍ പുലര്‍ച്ചെ 3.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് NYPD കമ്മീഷണര്‍ ജെസീക്ക ടിഷ് പറഞ്ഞു.

വെടിവയ്പ്പില്‍ പരിക്കേറ്റ 11 പേരില്‍ എട്ട് പുരുഷന്മാരും മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ രണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഒരാള്‍ക്ക് 27 വയസ്സും മറ്റൊരാള്‍ക്ക് 35 വയസ്സും പ്രായമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ മരണപ്പെട്ടയാളുടെ വിവരം ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും പരിക്കിന്റെ തീവ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

നിലവില്‍ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കുറ്റവാളികള്‍ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. വെടിവയ്പ്പില്‍ നിരവധി തോക്കുധാരികള്‍ പങ്കെടുത്തതായും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 36 വെടിയുണ്ടകള്‍ അന്വേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയതായും അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.


