കാനഡയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടനവാദികളുടെ പ്രതിഷേധം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാനഡ സന്ദര്‍ശനത്തിന് മുന്‍പ് തന്നെ ഖലിസ്ഥാന്‍ അനുകൂല കോണുകളില്‍ നിന്നും പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. കാല്‍ഗറിയിലെ ഒരു സംഘം ഖലിസ്ഥാന്‍ വിഘടനവാദികള്‍ മോദി വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയും കനേഡിയന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി കാര്‍ണിയോട് കാനഡയിലെ മോദി രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടതായി കനേഡിയന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഡാനിയല്‍ ബോര്‍ഡ്മാനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Leave your shit in India. If you want to protest Modi go do it there. pic.twitter.com/BBepBGWpNk