അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 29 മാര്ച്ച് 2026 (09:15 IST)
ഇസ്ലാമബാദ്: ഇറാന് യുദ്ധത്തിന് നയതന്ത്ര പരിഹാരം കണ്ടെത്താന് പാക്കിസ്താന് സജീവമായ ഇടപെടലുമായി രംഗത്ത്. സൗദി അറേബ്യ, തുര്ക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാര് ഇസ്ലാമബാദില് രണ്ടു ദിവസം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ഉന്നതതല ചര്ച്ചകള്ക്കായി പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. യുദ്ധത്തില് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാനുള്ള പാക് നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഉന്നതതല ചര്ച്ച.
സൗദി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി രാജകുമാരന് ഫൈസല് ബിന് ഫര്ഹാന് അല് സൗദ്, തുര്ക്കിയില് നിന്ന് ഹക്കാന് ഫിദാന്, ഈജിപ്തില് നിന്ന് ബദര് അബ്ദുലാറ്റി എന്നിവര് ചര്ച്ചകളില് പങ്കെടുക്കും.ഇറാന്-അമേരിക്ക ബന്ധത്തില് ഇടനിലക്കാരന് എന്ന പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഇസ്ലാമബാദിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചര്ച്ച.
പാക് സൈനിക മേധാവി ജനറല് അസീം മുനീര് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപുമായി ഈ വിഷയം ഒന്നിലധികം തവണ ചര്ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇറാന് പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്കിയാന് അമേരിക്കയുടെ 15 ഇന നിര്ദേശങ്ങള് കൈമാറിയതും ജനറല് മുനീര് തന്നെ. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ 20 ലോകനേതാക്കളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ബന്ധപ്പെട്ടതായും ഇറാന് പ്രസിഡന്റുമായി ഒരു മണിക്കൂര് ഫോണ് ചര്ച്ച നടത്തിയതായും പാക് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാല് ഈ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങള്
ആഭ്യന്തര സമ്മര്ദ്ദങ്ങള് മറച്ചുവെക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ ഒളിത്തന്ത്രമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. നിലവില് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന് ഭരണകൂടവുമായി പാകിസ്ഥാന് നേരിട്ട് സംഘര്ഷത്തിലാണ്. ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം നീണ്ടുപോകുന്നത് പാകിസ്ഥാനില് ആഭ്യന്തര സംഘര്ഷം ഉയരാന് കാരണമാകും. സാമ്പത്തികമായി രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതിന് കാരണം.
ഇറാനുമായി 560 മൈല് അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന പാക്കിസ്താന് ഊര്ജ ക്ഷാമം, ബലൂചിസ്താന് അസ്ഥിരത, ഷിയ ജനവിഭാഗങ്ങളിലെ അസ്വസ്ഥത ഇവയെല്ലാം ഒരേ സമയം നേരിടുകയാണ്. മാത്രമല്ല, അഫ്ഗാനില് 200-ലധികം സാധാരണക്കാരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ വ്യോമാക്രമണം ഇതേ ഇസ്ലാമബാദ് നടത്തിയത് ഏതാനും ആഴ്ചകള് മുന്പ് മാത്രമായിരുന്നു. കൂടാതെ ഇറാന് കഴിഞ്ഞാല് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഷിയ മുസ്ലീങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാന്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവിനെയാണ് മതാചാര്യനായി കാണുന്നത്. ഇതും പാകിസ്ഥാനെ ചര്ച്ചകള്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.